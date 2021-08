Payra-sur-l'Hers Payra-sur-l'Hers Aude, Payra-sur-l'Hers ATOM FESTIVAL Payra-sur-l’Hers Payra-sur-l'Hers Catégories d’évènement: Aude

Payra-sur-l’Hers Aude Payra-sur-l’Hers EUR 42 72 ATOM Festival du 27 au 29 août 2021. ATOM est un festival multi-sensoriel au cœur des vallées de l’Aude, une déambulation joviale dans les sphères artistiques : entre concerts, échappées théâtrales, installations artistiques, rencontres hybrides et artisanat. C’est une particule festive intemporelle constituée de divers univers et influences, autour de laquelle se rassemblent des manifestations multiples pour vous embarquer dans une ode à la curiosité! Programme :

Aigue Morte

Apaj

Arabian Panther

Basma Ottoman

Bernadette & darc

Blind Delon

Bruine

Cavale

Charlotte

Clément Demonsant “Myosotis”

Gérard Jugno 106

Guido Minisky (Acid Arab)

Hangora

In Carne “Le Théâtre Magique”

Le Floratorium

Matildoutz & Laurent Flaoh

Morfine

Tarzan & Tarzan

Orphée

Julie Blanc “L’Encroscope”

Léo Baqué “Au bord”

Miel Pagès “La fontaine à poèmes”

Soa & Assana

Sous nos yeux « Jusqu’où peut-on aller ? »

Vyrgyl

Weronika ARTISANAT, BAR & RESTOS

LE VILLAGE

Épicentre d’échanges et d’interactions du festival, le village d’ATOM accueille des passionnés pour échanger autour de l’artisanat et présenter leurs créations.

En son centre, le grand Astrobar propose divers breuvages avec notamment une bière savoureuse de la région ! Accompagné par plusieurs stands de restauration locaux pour des repas variés, de qualité et accessibles. contact@atomfestival.fr dernière mise à jour : 2021-08-05 par A.D.T. de l’Aude / OTI Castelnaudary Lauragais Audois

