ATOM : Aasana B2B Same O, AD&N Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

ATOM : Aasana B2B Same O, AD&N Dijon, 4 mars 2023, Dijon . ATOM : Aasana B2B Same O, AD&N 42 avenue de Stalingrad La Vapeur Dijon Côte-d’Or La Vapeur 42 avenue de Stalingrad

2023-03-04 22:00:00 – 2023-03-05 04:00:00

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad

Dijon

Côte-d’Or EUR 5.5 10 Le collectif électronique ATOM s’empare du club de La Vapeur ! Au programme, c’est Aasana B2B Same O et AD&N qui se succéderont pour cette nouvelle contact@lavapeur.com +33 3 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com/ La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Côte-d'Or La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon lieuville La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

ATOM : Aasana B2B Same O, AD&N Dijon 2023-03-04 was last modified: by ATOM : Aasana B2B Same O, AD&N Dijon Dijon 4 mars 2023 42 Avenue de Stalingrad La Vapeur Dijon Côte-d'Or Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or