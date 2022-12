Atmosph’R (hôtel Renaissance) – Réveillon de Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

EUR 90 90 // Menu //



● Entrée : L’oignon et le champignon servi comme une soupe à la truffe

● Poisson : Le bar de ligne en croustillant d’agrumes, choux de saison en texture, coque et émulsion marinière

● Viande : Le suprême de chapon, cuisson basse température. Pressée de céleri, truffe noire et lard de Colonatta, jus de volaille lié au foie gras

● Dessert : La bûchette chocolat, praliné aux noisettes.Piémontaise, mousse au chocolat légèrement infusée au pin, crémeux onctueux à la vanille et croustillant de pignon de pain. La restaurant Atmosph'R vous accueille pour fêter Noël avec son menu de fête avec une ambiance musicale Piano / Voix.

