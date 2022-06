La galerie Jousse Entreprise est heureuse d’annoncer l’exposition collective Atmosphères sensibilisées du 25 juin au 24 septembre 2022*.

Atmosphères sensibilisées prend pour point de départ le travail de Jean-Luc Vilmouth dans sa relation à l’espace. Celui-ci peut être mental et favoriser les projections et les rêves, ou bien physique et se plier aux unités de mesure. Il peut être encore social et facilitateur de rencontres. L’espace est l’étendue qui ne fait pas obstacle au mouvement. En philosophie, l’espace désigne le milieu idéal où se situent l’ensemble de nos perceptions ; indéfini, il contient tous les objets existants ou concevables.

La dimension spatiale compose le travail de Jean-Luc Vilmouth, qui se disait « augmentateur » plutôt que sculpteur. Conjuguées aux questions d’une simplicité déconcertante – comment imaginer d’autres types de relations ? Comment continuer d’habiter le monde ? – ses œuvres mettent en lumière sobrement ce qui existe déjà et que nous ne

saurions voir. Comme une respiration, un espace s’ouvre. Elles déjouent les biais cognitifs d’appréhension du réel pour envisager des rapports plus directs, pour réduire la distance qui sépare l’humain de son environnement.

Enseignant dans les écoles d’art de Grenoble – en binôme avec Ange Leccia – et de Paris, Jean-Luc Vilmouth a formé plusieurs générations d’artistes en interrogeant le format exposition et l’idée de la sculpture. Au sujet de son atelier, il expliquait : « J’essaie de lui donner un certain climat. Des atmosphères sensibilisées peut-être sur autre chose

que juste faire des pièces. » En France et à l’international, son travail a largement contribué au passage d’un intérêt esthétique pour l’objet, dans les années 1980, à celui de l’installation et de l’environnement, dans les années 1990 et 2000.

Pour prolonger la monographie qui lui fut consacrée à l’Hôtel des Collections de Montpellier au printemps dernier, l’exposition Atmosphères sensibilisées réunit les travaux de huit artistes ayant évolué à son contact : Ange Leccia, Dominique Gonzalez-Foerster, Seulgi Lee, Véronique Joumard, Florian Mermin, Mao Tao, Gaël Lévêque et Leïla White- Vilmouth. Il s’agit d’espaces rêvés et transés, activables ou suspendus, de climats secs, de zones humides.

Atmosphères sensibilisées suggère ce que Jean-Luc Vilmouth a pu transmettre de plus intense et de plus simple : « être en relation ; être en expérience ».

*fermeture du 31 juillet au 2 septembre 2022