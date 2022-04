Atmosphère Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

Atmosphère Médiathèque L’arche des mots, 31 mai 2022, Scorbé-Clairvaux. Atmosphère

du mardi 31 mai au samedi 25 juin à Médiathèque L’arche des mots

Pendant ses temps libres, Francis Bossus pratique la peinture acrylique et, occasionnellement, le dessin au pastel. Autodidacte, il réalise surtout des paysages, avec la seule ambition de transcrire une atmosphère, une ambiance captées au cours de ses balades. Tout public.

Entrée libre.

Exposition peintures Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Lagaudet Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T15:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T15:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-07T15:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T15:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-10T15:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T09:30:00 2022-06-11T12:30:00;2022-06-14T15:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T15:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-17T15:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T12:30:00;2022-06-21T15:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-24T15:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T09:30:00 2022-06-25T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Lieu Médiathèque L'arche des mots Adresse 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Ville Scorbé-Clairvaux lieuville Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux Departement Vienne

Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scorbe-clairvaux/

