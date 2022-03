Atmosphère – Concert Caritatif Le Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Atmosphère – Concert Caritatif

Le Metronum, le vendredi 8 avril à 20:00

Atmosphère ———- ### [Concert caritatif – 22 artistes] L’association Les Ailes de Yoan, l’association Studio DSH et Le Metronum, ont le plaisir de vous faire découvrir 22 artistes toulousains, soit 22 univers différents et 22 raisons de vibrer et danser en hommage à Yoan. Tous mobilisés pour l’association Les Ailes de Yoan en route pour le Raid Latécoère et ses actions solidaires entre Toulouse et Saint Louis du Sénégal.

Billetterie (6,40€) : https://association-dsh.festik.net/

Rendez-vous le 08 avril 2022 pour un concert caritatif en soutien au projet Les Ailes de Yoan ! Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T23:50:00

