ATMOS, ROBERT BENZRIHEM QUARTET hotbrass Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

ATMOS, ROBERT BENZRIHEM QUARTET ♫JAZZ♫ Samedi 13 avril, 21h00 hotbrass 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T21:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T21:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Un répertoire défini par le pianiste Robert Benzrihem, les thèmes sont soit des immortels du jazz voire ceux de la chanson populaire française , mais plus précisément ici pour la présentation de son dernier CD « ATMOS » ce sont des compositions originales.

L’ approche reste profondément jazz avec des accents afro malgache tissée sur une dynamique valorisante d’arrangements spécifiques .

Le résultat est étonnant et particulièrement entraînant, jamais noyé dans une nostalgie désuète.

Ces thèmes sont éternels de jeunesse et de beauté.

Robert Benzrihem Piano

Jean Michel Souris Saxes, Flute

Jean Paul Artero Contrebasse

Bernard Cesari Batterie

https://youtu.be/nGe7pfV1aKY

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

hotbrass 1857 Chemin d’Eguilles, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atmos-robert-benzrihem-quartet »}] [{« data »: {« author »: « Jean-Paul Artero », « cache_age »: 86400, « description »: « Line up Robert Benzrihem claviers, Jean Michel Souris sax flute, Jean Paul Artero contrebasse, Philippe Jardin batterie. Enregistru00e9 le 19 novembre 2016 au Thu00e9u00e2tre de la Comu00e9die Marseille. Images Franck Tassy. Montage Jean Paul Artero », « type »: « video », « title »: « Art Robber Live au TCM », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nGe7pfV1aKY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nGe7pfV1aKY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCXbz5pvqUlMclMeYDiLdAeg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/nGe7pfV1aKY »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]