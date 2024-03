Atlier « joie de vivre » Asques, dimanche 24 mars 2024.

Atlier « joie de vivre » Asques Gironde

Bien vivre, Bien être, Bien bouger, Bien manger.

Une thématique à découvrir chaque fin de mois sur la commune d’Asques

– dimanche 24 mars Préparer l’été au potager

Les secrets d’un bon compost, Claire ALLE MONNE et le secret des aromates

– dimanche 26 mai Régénérer son corps

Yoga avec Antonio CORREIRA et Qi Qong avec Armelle AUNEAU

– dimanche 23 juin Se recentrer sur les énergies

Sophrologie avec Karine BERGES et Feng Shui avec Vanessa LAURENT

– dimanche 28 juillet Parenthèse gourmande

Faire des confitures (sur réservation j-15 /5€ + prix des fournitures)

– dimanche 27 octobre Comme au bon temps

Préparer des confits de canard (sur réservation j-15 /5€ + prix des fournitures)

– dimanche 24 novembre Un bon sommeil

Hypnose avec Nejet PRIVE et Points d’acupression avec Catherine LAGORCE

– dimanche 22 décembre Joyeux Noel

Fabriquer des coffrets de bien être 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

rue du port ou route de martel

Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine gdvgde@gmail.com

