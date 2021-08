Vion Vion Sarthe, Vion ATLIER DÉCOUVERTE EN HERBORISTERIE. ATELIER AUTOUR DES GRANDES PLANTES DIGESTIVES Vion Vion Catégories d’évènement: Sarthe

Vion Sarthe Vion EUR 45 45 Qui n'a jamais été confronté à une digestion difficile, lourde, des ballonnements ou des nausées ? Surtout en période de fête, il est souvent utile d'avoir sous la main de quoi aider notre système digestif et soulager les désagréments. Pendant cet atelier, je vous explique comment utiliser facilement plusieurs plantes particulièrement efficaces pour soulager notre système digestif, et vous aurez l'occasion de repartir avec un remède fait maison! Cet atelier se déroule en petit effectif, en toute convivialité pour favoriser les échanges et la transmission. Nombre de places limitées, réservation obligatoire sur le site https://stephanie-herboristerie.fr/. Atelier découverte en Herboristerie. Atelier autour des grandes plantes digestives. Introduction au fonctionnement du système digestif, création d'une potion digestive. https://stephanie-herboristerie.fr/

