Mamers Sarthe Mamers EUR 15 15 Vous apprendrez dans cet atelier à nettoyer votre corps par une détox adaptée,à retrouver votre énergie et à potentialiser votre état de santé général par des biais naturels, pour cette nouvelle saison !

Atelier animé par Célia Disztl, naturopathe diplômée.

Places limitées, réservations obligatoires au 06 67 69 26 20 ou celia.d.naturo@hotmail.com

