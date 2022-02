ATLETICAGENEVE, meeting international d’athlétisme de Genève (11 juin) Stade du Bout du Monde Genève Catégorie d’évènement: Genève

ATLETICAGENEVE, meeting international d’athlétisme de Genève (11 juin) Stade du Bout du Monde, 11 juin 2022, Genève. ATLETICAGENEVE, meeting international d’athlétisme de Genève (11 juin)

Stade du Bout du Monde, le samedi 11 juin à 12:30

Rendez-vous incontournable de l’athlétisme suisse, le traditionnel meeting de Genève attire les meilleurs athlètes européens et du monde. Venez soutenir les meilleurs athlètes suisses et les jeunes talents genevois dans une ambiance de haute compétition internationale. L’entrée est gratuite. Venez encourager de tout près les athlètes, et les prestigeuses équipes nationales de relais 4x100m en vue des qualifications aux championnats d’Europe de Munich ou du monde à Eugene (USA).

Entrée libre

Etape du World Athletics Continental Tour / Bronze, 500 athlètes de 60 pays et 6 continents se retrouveront à Genève avec l’élite suisse, en vue des championnats du Monde à Eugene (USA) Stade du Bout du Monde Route de Vessy, 12 CH – 1206 Genève, Switzerland Genève Champel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T12:30:00 2022-06-11T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Stade du Bout du Monde Adresse Route de Vessy, 12 CH - 1206 Genève, Switzerland Ville Genève lieuville Stade du Bout du Monde Genève

Stade du Bout du Monde Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

ATLETICAGENEVE, meeting international d’athlétisme de Genève (11 juin) Stade du Bout du Monde 2022-06-11 was last modified: by ATLETICAGENEVE, meeting international d’athlétisme de Genève (11 juin) Stade du Bout du Monde Stade du Bout du Monde 11 juin 2022 genève Stade du Bout du Monde Genève

Genève