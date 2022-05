ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ Machecoul-Saint-Même, 20 juillet 2022, Machecoul-Saint-Même.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ Machecoul-Saint-Même

2022-07-20 – 2022-07-20

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Depuis juillet 2021, la commune de Machecoul-Saint-Meme, en partenariat avec le CPIE Logne et Grand-Lieu, a démarré un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Durant 2 ans, ce projet permettra d’améliorer les connaissances naturalistes de la commune et de déterminer les enjeux naturels afin de pouvoir mener des actions de préservation des habitats naturels, des espèces faunistiques et floristiques.

Ce projet a pour vocation d’impliquer les habitants de la commune dans la recherche des animaux et des plantes. Pour se faire, plusieurs actions sont menées : réunion publique, animations scolaires, relais de programmes de sciences participatives, recherche ciblée d’espèces. Pour aller plus loin, le CPIE a décidé de proposer aux habitants de la commune, un inventaire participatif d’un espace encore peu connu de la commune. Pendant une demi-journée, les habitants seront invités à découvrir, observer mais surtout identifier les espèces présentes. Oiseaux, insectes, plantes … toute la nature pourra être observée.

Cet évènement sera encadré par des chargés de mission biodiversité du CPIE Logne et Grand-Lieu.

Venez identifier le maximum d’espèces d’insectes, d’oiseaux et de plantes lors d’une matinée à Machecoul-Saint-Même encadrée par des naturalistes professionnels

sabrina.donger@cpie-logne-et-grandlieu.org +33 2 40 05 23 23 https://cpie-logne-et-grandlieu.org/

Machecoul-Saint-Même

