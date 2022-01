ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAUTAIRE : UNE SÉRIE D’ANIMATIONS SUR LES MOLLUSQUES Vendémian Vendémian Catégories d’évènement: Hérault

Vendémian

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAUTAIRE : UNE SÉRIE D’ANIMATIONS SUR LES MOLLUSQUES Vendémian, 28 février 2022, Vendémian. ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAUTAIRE : UNE SÉRIE D’ANIMATIONS SUR LES MOLLUSQUES Vendémian

2022-02-28 09:30:00 09:30:00 – 2022-02-28 12:00:00 12:00:00

Vendémian Hérault Vendémian Atlas de la biodiversité communautaire : une série d’animations sur les mollusques Pour mieux connaitre les mollusques de la vallée de l’Hérault et découvrir de nouvelles espèces, quatre animations sont au programme du mois de février. Elles sont organisées par la LPO Occitanie, missionnée par la communauté de communes. Vendémian

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Vendémian Autres Lieu Vendémian Adresse Ville Vendémian lieuville Vendémian

Vendémian Vendémian https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendemian/