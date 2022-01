ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAUTAIRE : UNE SÉRIE D’ANIMATIONS SUR LES MOLLUSQUES Arboras, 16 février 2022, Arboras.

2022-02-16 14:00:00 – 2022-02-16 16:30:00

Arboras Hérault Arboras

Pour mieux connaitre les mollusques de la vallée de l’Hérault et découvrir de nouvelles espèces, quatre animations sont au programme du mois de février. Elles sont organisées par la LPO Occitanie, missionnée par la communauté de communes.

La quatrième enquête de l’ ABC est lancée. Jusqu’au mois d’avril, les habitants sont cette fois invités à rechercher les escargots et les limaces dans les 28 communes de la vallée de l’Hérault.

Pourquoi une enquête sur les mollusques ?

Ces recherches vont permettre de mieux connaitre la répartition des populations de mollusques locaux, dont certains sont menacés, comme les Bythinella, ou protégés, tels l’Otala de Catalogne.

En effet, d’après iNaturalist, seule une quarantaine d’entre eux sont actuellement connus sur le territoire, parmi lesquels le Petit gris – Cornu aspersum (photo). L’espèce la plus observée en vallée de l’Hérault est le bulime tronqué – Rumina decollata, caractérisée par l’extrémité de sa coquille cassée.

Ces invertébrés à corps mou, le plus souvent couverts d’une coquille, forment l’un des plus grands embranchements du règne animal avec environ 100 000 espèces vivantes et 35 000 espèces fossiles. Parmi elles, on compte certains des plus petits (gastéropodes de quelques millimètres) et des plus gros invertébrés (calmar géant jusqu’à 20 mètres de long).

Sur notre territoire, on peut facilement les trouver sous les pierres, planches, souches de bois ou dans les fissures des murs et falaises.

