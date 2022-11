ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAUTAIRE

2022-11-26 – 2022-11-26 Venez observer les oiseaux qui passent l’hiver dans notre région. En balade dans le village et aux alentours vous apprendrez à les reconnaître et découvrirez leur mode de vie. Vous participerez aussi à les inventorier dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communautaire.

Sortie gratuite animée par la LPO Occitanie.

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo.

