ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE L' Atlas de la Biodiversité Communale, ça vous parle ? Venez découvrir ce projet d'inventaire du vivant lancé dans la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, les actions qui seront mises en place et les moyens d'y participer. Pour vous donner un aperçu des animations futures, deux sorties de 45 mn sont proposées dès 10h : "à la découverte des oiseaux des jardins" et "les plantes en vous amusant" ! Échanges conviviaux autour d'un verre en fin de matinée. Inscription pour les sorties auprès de l'association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé au 02 98 78 45 69 ou par mail afqp29@gmail.com.

