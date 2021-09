Atlas de la biodiversité communale Redon, 28 septembre 2021, Redon.

Atlas de la biodiversité communale 2021-09-28 18:00:00 – 2021-09-28

Redon Ille-et-Vilaine

Forte de sa volonté de « mieux connaître pour mieux gérer », la Ville de Redon s’est engagée pour la connaissance et la préservation de la biodiversité de son territoire et a décidé

de lancer en 2021 un Atlas de la Biodiversité Communale pour une période de trois ans.

Cet atlas a pour ambition d’apporter à la commune une information naturaliste suffisante pour éclairer les projets d’aménagement, favoriser la compréhension et l’appropriation

des enjeux biodiversité du territoire et d’impliquer les acteurs locaux dans la démarche.

Pour l’accompagner dans cette étude en apportant son expertise, l’association Bretagne Vivante a été mandatée pour coordonner cet atlas.

En tant qu’acteur, la Ville de Redon présentera la démarche le mardi 28 septembre 2021 à 18h au Cinémanivel.

Dans le contexte sanitaire actuel, une inscription devra se faire auprès du secrétariat des services techniques au 02.99.71.05.27 ou servicestechniques@mairie-redon.fr

Passe sanitaire obligatoire

servicestechniques@mairie-redon.fr +33 2 99 71 05 27

Forte de sa volonté de « mieux connaître pour mieux gérer », la Ville de Redon s’est engagée pour la connaissance et la préservation de la biodiversité de son territoire et a décidé

de lancer en 2021 un Atlas de la Biodiversité Communale pour une période de trois ans.

Cet atlas a pour ambition d’apporter à la commune une information naturaliste suffisante pour éclairer les projets d’aménagement, favoriser la compréhension et l’appropriation

des enjeux biodiversité du territoire et d’impliquer les acteurs locaux dans la démarche.

Pour l’accompagner dans cette étude en apportant son expertise, l’association Bretagne Vivante a été mandatée pour coordonner cet atlas.

En tant qu’acteur, la Ville de Redon présentera la démarche le mardi 28 septembre 2021 à 18h au Cinémanivel.

Dans le contexte sanitaire actuel, une inscription devra se faire auprès du secrétariat des services techniques au 02.99.71.05.27 ou servicestechniques@mairie-redon.fr

Passe sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2021-09-23 par