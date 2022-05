Atlas de la Biodiversité Communale : Inventaire des oiseaux des roselières Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Atlas de la Biodiversité Communale : Inventaire des oiseaux des roselières Saint-Jean-le-Thomas, 25 mai 2022, Saint-Jean-le-Thomas. Ecole du Bout de la Mer 65 boulevard Stanislas

2022-05-25 09:00:00 – 2022-05-25

Saint-Jean-le-Thomas Manche Animé par le GONm.

Venez découvrir les oiseaux qui se cachent dans les roseaux.

