Atlantyka – Concert Bringolo, 22 avril 2022, Bringolo.

Atlantyka – Concert Bringolo

2022-04-22 – 2022-04-22

Bringolo Côtes d’Armor Bringolo

Atlantyka est un trio breton de rock français dont les influences flirtent avec Téléphone et Axel Bauer. Atlantyka c’est plus de 1000 concerts en France.

Énergie, réflexion et bonne humeur, voilà les ingrédients qu’apporte Atlantyka tout au long du spectacle. Créé en 1993 par le guitariste-chanteur Yves-Alain Le Goff entouré du bassiste Olivier Hervieux et du batteur Fabien Cherbonnel, le groupe garde toujours la même envie de jouer et de partager avec le public qui se trouve, alors, transporté et attiré, aux détours de sentiers malicieux, par une guitare au son saturé ou limpide, où se faufile une basse au son chaud et rauque que le rythme d’une batterie ponctue par un jeu sobre et efficace.

Les chansons évoquent le voyage et le rêve en parlant d’amour, de solitude, de la Bretagne, d’une pointe de science-fiction, d’alcool et d’un zeste d’écologie. Atlantyka vient de la chanson du même nom qui mêle l’Atlantide et la Ville d’Ys. Bienvenue dans l’imaginaire tourbillonnant d’Atlantyka.

+33 2 96 73 86 46 http://www.atlantyka.fr/

Atlantyka est un trio breton de rock français dont les influences flirtent avec Téléphone et Axel Bauer. Atlantyka c’est plus de 1000 concerts en France.

Énergie, réflexion et bonne humeur, voilà les ingrédients qu’apporte Atlantyka tout au long du spectacle. Créé en 1993 par le guitariste-chanteur Yves-Alain Le Goff entouré du bassiste Olivier Hervieux et du batteur Fabien Cherbonnel, le groupe garde toujours la même envie de jouer et de partager avec le public qui se trouve, alors, transporté et attiré, aux détours de sentiers malicieux, par une guitare au son saturé ou limpide, où se faufile une basse au son chaud et rauque que le rythme d’une batterie ponctue par un jeu sobre et efficace.

Les chansons évoquent le voyage et le rêve en parlant d’amour, de solitude, de la Bretagne, d’une pointe de science-fiction, d’alcool et d’un zeste d’écologie. Atlantyka vient de la chanson du même nom qui mêle l’Atlantide et la Ville d’Ys. Bienvenue dans l’imaginaire tourbillonnant d’Atlantyka.

Bringolo

dernière mise à jour : 2022-03-26 par