Atlantisport – Journée sportive pour tous Centre Commercial Atlantis, 27 mars 2022, Saint-Herblain.

2022-03-27

Horaire : 09:00 17:00

Gratuit : non Inscriptions aux courses : www.atlantisport-environnement.fr Animations gratuites.

15e édition d’AtlantisSport – dimanche 27 mars 2022. L’Office du sport organise cette manifestation conjointement avec le GIE Atlantis le Centre et les services de la Ville de St-Herblain. Le but de cet évènement est de promouvoir le sport et les activités ludiques pour tous en y associant 9 clubs sportifs locaux, dans un but commun de travailler ensemble, d’unir les forces et les compétences pour une meilleure performance. Le coeur de l’évènement se situe sur le parvis d’Atlantis Le Centre, pour les départs de courses et randonnées (pédestre, cyclo, roller, famille et marche éco-responsable) et pour les animations, initiations. Les courses et randonnées Nature permettent de découvrir, apprécier les espaces verts de la ville en mettant en valeur le cours Hermeland, le Bois Jo, le Parc de la Gournerie, le Val de Chézine, Tougas et la Carrière. Les trails sont sur 2 distances : 9.5 km et 18 km. Des courses enfants (à partir de 6 ans) sont prévues (1 km et 2 km). Tout au long de la journée, sur le parvis : initiations roller, basket fauteuil, secourisme, parcours maniabilité vélo, street foot, orientation, animations châteaux gonflables, Restauration et bar sur place.

Centre Commercial Atlantis adresse1} Saint-Herblain 44800