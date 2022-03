Atlantis – Projection en solidarité avec l’Ukraine Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30

Tarif plein : 5 €Tarif réduit : 3 €/3,50 € Toutes les recettes seront reversées à La Croix rouge, en soutien au peuple ukrainien. À l'initiative du Festival du Film de La Rochelle et des Arcs Film Festival, projection exceptionnelle du film "Atlantis" de Valentin Vasyanoych (inédit en France), au Cinématographe. "Atlantis" – Drame de Valentyn Vasyanovych – Ukraine – 1h46Prix du Meilleur Film de la section Orizzonti – Mostra de Venise 2019Un soldat ukrainien souffrant de stress post-traumatique se lie d'amitié avec un jeune volontaire. Dans une Ukraine déchirée, le vétéran prône un discours pacifiste. Cinématographe (Le)

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/

