Horaire : 20:00

Gratuit : non Tarif plein : 6 €Tarif réduit : 5 € Les recettes de la billetterie seront intégralement reversées à la Croix Rouge, en soutien au peuple ukrainien. Le Cinéma Le Beaulieu s’associe au Festival de La Rochelle et au Festival des Arcs pour une soirée en solidarité avec les citoyens et artistes ukrainiens, avec la projection d’un film ukrainien inédit en France : “Atlantis” – Drame de Valentyn Vasyanovych – Ukraine – 1h46Prix du Meilleur Film de la section Orizzonti – Mostra de Venise 2019Un soldat ukrainien souffrant de stress post-traumatique se lie d’amitié avec un jeune volontaire. Dans une Ukraine déchirée, le vétéran prône un discours pacifiste. Cinéma Le Beaulieu adresse1} Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com

