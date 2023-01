ATLANTIS ET LE TRESOR DES MERS Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

ATLANTIS ET LE TRESOR DES MERS 16 Rue Saint-Germier LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

2023-02-21 15:30:00 – 2023-02-21 16:20:00

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier

Haute-Garonne Participez à la plus grande chasse au trésor des mers !

A travers énigmes et épreuves, danse, magie et mythologie s’entremêlent pour une épopée fantastique. Nos deux héroïnes auront besoin de vous ! Alors… prêts pour l’aventure ? Spectacle enfant à partir de 5 ans.

Poursuivant la quête de sa mère, Atlantis est à la recherche de la mystérieuse cité engloutie : l’Atlantide.

Un jour, en pleine plongée, elle est aspirée par un étrange courant marin… La salle ne possède pas de rehausseur, merci d'apporter le vôtre.

