PROMENADE ALPAGA. ATLANTIS ALPAGAS – ALPAGAS DE LA MAYENNE Atlantis Alpagas La Roche-Neuville, 26 août 2023, La Roche-Neuville.

La Roche-Neuville,Mayenne

Venez visiter notre élevage d’alpagas, ou vous rencontrez les alpagas et découvrez ces animaux enchanteurs. Une expérience enrichissante et informative qui vous donne un aperçu de la vie de l’alpaga..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 12:30:00. EUR.

Atlantis Alpagas Lieu-dit la Chalopinière

La Roche-Neuville 53200 Mayenne Pays de la Loire



Come and visit our alpaca farm, where you can meet the alpacas and discover these enchanting animals. An enriching and informative experience that gives you an insight into the life of the alpaca.

Venga a visitar nuestra granja de alpacas, donde podrá conocer a las alpacas y descubrir a estos encantadores animales. Una experiencia gratificante e informativa que le permitirá conocer de cerca la vida de la alpaca.

Besuchen Sie unsere Alpakazucht, oder treffen Sie die Alpakas und lernen Sie diese bezaubernden Tiere kennen. Eine bereichernde und informative Erfahrung, die Ihnen einen Einblick in das Leben der Alpakas gibt.

