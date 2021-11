Nantes LITTLE ATLANTIQUE BREWERY Loire-Atlantique, Nantes ATLANTIQUE SWEET SUNDAY LITTLE ATLANTIQUE BREWERY Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Atlantique Sweet Sunday, c’est une bière dominicale façon jam hip hop qui peut tout aussi bien s’écouler en douceur autour d’une Boom pour enfants – portée par la Compagnie S – que se répandre sur la piste d’une battle de danse, au rythme des dj sets des charismatiques Dj One Up et Chilly Jay. One Up, dj, beatmaker, passionné de musique soul, funk et hip hop, est sollicité sur de nombreux évènements hip hop en France et à l’étranger. De New York à Moscou ou encore au Kenya dernièrement, il construit sa réputation par la qualité des sons rares et originaux qu’il distille. Il se démarque aussi par sa participation à des projets de créations inédits qui mêlent différentes disciplines artistiques. [https://www.facebook.com/djoneup/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/djoneup/?ref=page_internal) [[https://www.instagram.com/djoneup/?hl=fr](https://www.instagram.com/djoneup/?hl=fr)](https://www.instagram.com/djoneup/?hl=fr) [https://soundcloud.com/deejayoneup?fbclid=IwAR3NEs9xSE0YQvCp_Svh](https://soundcloud.com/deejayoneup?fbclid=IwAR3NEs9xSE0YQvCp_Svh) dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars LITTLE ATLANTIQUE BREWERY 23 boulevard de Chantenay, 44100 Nantes Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

