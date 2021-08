Atlantique Summer Tour 2021 stade francois andré 44500 La baule, 19 août 2021, La baule.

Atlantique Summer Tour 2021

du jeudi 19 août au dimanche 22 août à stade francois andré 44500 La baule

Concours avec épreuves Préparatoires et Warm up, amateur ( dont un DERBY ! ) et épreuves PRO jusqu’à PRO1 – 1.40m. Parc exposants, restauration sur place. Animations pour les petits : baptêmes, initiation. Pour toutes demandes d’invitation organisateur nous contacter par mail. Les réservations de boxes sur la FFE peuvent se faire jusqu’à vendredi soir minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T19:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-22T09:00:00 2021-08-22T19:00:00