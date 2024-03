Atlantique Glisse Centre Nautique Ile-Tudy Île-Tudy, dimanche 11 août 2024.

Atlantique Glisse dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 11 – 17 août Centre Nautique Ile-Tudy 599 €

Début : 2024-08-11T08:00:00+02:00 – 2024-08-11T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:00:00+02:00 – 2024-08-17T19:00:00+02:00

Tu es fan d’activités nautiques et de glisse ?

Débutant(e) ou passionné(e), rendez-vous dans le Finistère Sud, pour goûter aux joies de la glisse. Tu veux embarquer en équipage ? Alors viens affronter l’océan Atlantique au cours de deux séances de catamaran qui te permettront de découvrir la navigation tout en t’adaptant aux courants et aux vents marins. Une activité idéale pour t’initier à la voile tel un skipper du Vendée Globe ! Tu profiteras également d’un maximum de vitesse et de sensations, en toute sécurité, au cours d’une séance de bouée tractée.

Nous te proposons de découvrir ou redécouvrir le paddle au cours d’une séance sur la rivière de Pont-l’Abbé à la découverte des alentours de l’Île Chevalier. Le programme des séances pourra être modifié et adapté en fonction des marées, des conditions météorologiques et de l’état de la mer afin de garantir ta sécurité. Des jeux, des veillées et des animations locales (selon programmation) organisés par l’équipe viendront compléter le programme de ton séjour à l’Île-Tudy.

Une semaine de glisse pleine de sensations t’attend !

Centre Nautique Ile-Tudy 1 rue des Mousses 29980 Île-Tudy Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-atlantique-glisse_34.html »}]

Croq’ Vacances