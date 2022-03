Atlantique Basketball Camp – Saint Lyphard Complexe sportif de la Vinière St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

AU PROGRAMME DÉBUT DU CAMP À LA BAULE CLÔTURE DU CAMP À GUÉRANDE DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE 8h30 – Accueil des stagiaires 5 sites le matin & 2 sites l’après-midi 17h00 – Fin de journée MARDI 12 AVRIL MATIN DRAFT – EVALUATION DES STAGIAIRES APRÈS-MIDI : MATCH 5X5 & 3X3 MERCREDI 13 & JEUDI 14 AVRIL MATIN : PERFECTIONNEMENT PAR THÈME & PAR NIVEAU APRÈS-MIDI : MATCH 5X5 & 3X3 VENDREDI 15 AVRIL MATIN : PERFECTIONNEMENT PAR THÈME & PAR NIVEAU A PARTIR DE 14H : FINALES 17H30 : CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSES ET DE CLÔTURE PIQUE-NIQUE À PRÉVOIR CHAQUE JOUR AU PROGRAMME DÉBUT DU CAMP À LA BAULE CLÔTURE DU CAMP À GUÉRANDE DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE 8h30 – Accueil des stagiaires 5 sites le matin & 2 sites l’après-midi 17h00 – Fin de journée… Complexe sportif de la Vinière Salle Vinière n°1 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

