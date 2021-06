Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Atlantide / Rencontre avec Yaya Diomandé Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atlantide / Rencontre avec Yaya Diomandé Médiathèque Espace Jacques Demy, 17 juin 2021

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Sur inscription Dans le cadre du festival Atlantide Yaya Diomandé, né en 1990, vit à Abidjan. Après deux brevets de technicien supérieur en Transport Logistique et en Finance Comptabilité et une maîtrise en Droit Privé, il a travaillé comme traducteur-interprète avant de créer le journal en ligne Investissements+. Odyssée moderne renversante, Abobo Marley, son premier roman, a remporté le Prix Voix d’Afriques 2020. Une plume au regard social acéré et à l’énergie vitale contagieuse dévoile ici les rêves d’ailleurs, les désillusions et le monde de Moussa, jeune « balanceur » sur un gbaka à Abidjan, une fourgonnette qui chaque jour fait la liaison entre la commune d’Abobo et le centre commercial d’Adjamé. Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse Centre-ville Nantes

