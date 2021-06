Nantes Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique, Nantes Atlantide – Les Mots du Monde à Nantes – Festival des littératures Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Au lieu unique et dans la ville – du 17 au 20 juin 2021.Partager ensemble les mots du monde, mettre en jeu leur parole et croiser leurs visionsSous la direction artistique d’Alain Mabanckou, la 9e édition d’Atlantide, Les Mots du Monde à Nantes, portera haut les mots de l’engagement, de la liberté et de l’ouverture à l’autre. Poésie de l’oralité, fiction ou essai, conte ou roman graphique : toutes les littératures dessineront pendant quatre jours dans la Ville de Nantes de véritables aires de partage ou s’épanouiront débats littéraires et sociétaux. Plus de 30 invité·e·s de 20 nationalités différentes Plus de 70 événements au lieu unique et dans la villeGrandes rencontres, conversations sur des thématiques actuelles et littéraires… Programme sur www.atlantide-festival.org Nantes Centre et Quartiers . Nantes

