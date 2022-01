Atlantide – Les Mots du Monde à Nantes – Festival des littératures lieu unique (le), 26 février 2022, Nantes.

Au lieu unique et dans la ville de Nantes, du 24 au 27 février 2022. Après une édition 2021 inédite et singulière placée sous le signe de l’Afrique et de sa diaspora, la 10e édition du festival des littératures Atlantide, Les Mots du Monde à Nantes, réaffirme haut et fort son ambition de toujours : offrir au public, en accès libre et gratuit, une programmation littéraire exigeante et diversifiée dans ses formes mais aussi accessible au plus grand nombre ; une programmation ouverte sur le monde et ses grandes problématiques politiques, sociétales ou environnementales. Ainsi, sous la direction artistique d’Alain Mabanckou, plus de cinquante autrices et auteurs de tous les continents viendront à Nantes partager durant quatre jours les mots du monde entier et croiser leurs points de vue littéraires et artistiques sur les grands enjeux de nos sociétés contemporaines. Une invitation au bonheur de la lecture, du goût de l’ailleurs, en mots ou en dessins, pour plonger dans l’oeuvre de grands noms de la littérature ou découvrir de nouveaux talents.

