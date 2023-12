Laura Laune Glory Alléluia Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule, 8 février 2025, La baule.

Laura Laune Glory Alléluia Samedi 8 février 2025, 20h30 Atlantia Palais des congrès et des festivals Billet: 37

Mathilde Moreau SARL, en accord avec Dark Smile Prod & Be More Prod, présente :

LAURA LAUNE – GLORY ALLELUIA

Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré dans un seul en scène très personnel.

Durée : 1h40

Placement libre – assis non numéroté.

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans

Atlantia Palais des congrès et des festivals 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/laura-laune-glory-alleluia-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2025-02-08T20:30:00+01:00 – 2025-02-09T06:30:00+01:00

2025-02-08T20:30:00+01:00 – 2025-02-09T06:30:00+01:00

FAMILLE JEUNESSE