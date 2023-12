Christelle Chollet Reconditionnée Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule, 11 janvier 2025, La baule.

Christelle Chollet Reconditionnée Samedi 11 janvier 2025, 20h30 Atlantia Palais des congrès et des festivals Billet: 35

Mathilde Moreau SARL en accord avec Remy Caccia et Cabucho Exploitation présente :

Christelle Chollet « Reconditionnée »

Pour son nouveau spectacle « reconditionnée », retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vu. Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une citadine qui a changé de vie. Une ronde de personnages, de stand Up et de tubes revisités à la sauce Chollet. Sketches, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens.

Tarifs :

Catégorie 1 (parterre) : 45€

Catégorie 2 (mezzanine) : 35€

Atlantia Palais des congrès et des festivals 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

