Benjamin Tranié Félicitations et tout et tout Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique Benjamin Tranié Félicitations et tout et tout Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule, 14 décembre 2024, La baule. Benjamin Tranié Félicitations et tout et tout Samedi 14 décembre 2024, 20h30 Atlantia Palais des congrès et des festivals Billet: 35 Agape et SPL Records présentent BENJAMIN TRANIÉ « FÉLICITATIONS ET TOUT ET TOUT » Venez découvrir le nouveau spectacle « Félicitations et tout et tout » de Benjamin Tranié à la Baule ! Philippe Retcon et Tiffany Ledut ont l’honneur et la joie de vous convier à leur mariage. Rendez-vous à la mairie à 15h, suivi d’un vin d’honneur et d’un dîner au domaine du Châteaude Vieux-Sac. Les téléphones, les chiens et vos enfants pénibles ne sont pas admis à la cérémonie. Durée : 1h40

Placement libre – assis non numéroté. Atlantia Palais des congrès et des festivals 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/benjamin-tranie-felicitations-et-tout-et-tout-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-12-14T20:30:00+01:00 – 2024-12-15T06:30:00+01:00

2024-12-14T20:30:00+01:00 – 2024-12-15T06:30:00+01:00 FAMILLE JEUNESSE Détails Catégories d’Évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Atlantia Palais des congrès et des festivals Adresse 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule Ville La baule Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule latitude longitude 47.28404;-2.40966

Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/