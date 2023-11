Rendez-vous de La Baule Jules Sonnet Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule, 12 février 2024, La baule.

Rendez-vous de La Baule Jules Sonnet Lundi 12 février 2024, 18h00 Atlantia Palais des congrès et des festivals Public

Les rendez-vous de La Baule présentent

Une fourmi parmi les éléphants, tomes 1.2.et 3

Éditions : Edilivre et Éditions de la fourmilière

Jules Sonnet sera notre 284ème invité.

Nous l’avions reçu le 6 octobre 2018. Il avait été notre plus jeune invité : il avait 12 ans.

Il en a aujoud’hui 17 et

Sous le titre Une fourmi parmi les éléphants (Edilivre), il a publié, en deux volumes, son histoire, le récit d’une enfant dyslexique, dysorthographique et précoce.

Voici la suite de ses aventures et de son parcours.

A Atlantia, lors de ce 284ème numéro des Rendez-vous de La Baule, Jules Sonnet parlera de ses livres, de son expérience et répondra à toutes les questions.

Durée : 1h.

Rencontre animée par Stéphane Hoffmann, suivie d’une séance de dédicace.

Événement gratuit, sur inscription obligatoire.

Atlantia Palais des congrès et des festivals 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-12T18:00:00+01:00 – 2024-02-13T04:00:00+01:00

