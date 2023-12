Ma journée virtuose – Ensemble Janoska Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule, 27 janvier 2024, La baule.

Ma journée virtuose – Ensemble Janoska Samedi 27 janvier 2024, 15h30 Atlantia Palais des congrès et des festivals Billet: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T15:30:00+01:00 – 2024-01-28T01:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T15:30:00+01:00 – 2024-01-28T01:30:00+01:00

Ma journée virtuose présente

Janoska Ensemble

“Origines – Bach to the roots”

Kreisler : Prélude et Allegro (dans le style de Pugnani)

F. Janoska : Souvenir pour Élise (d’après la Bagatelle “Für Elise” de Beethoven)

Bach : Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Le “style Janoska”, c’est un style qui brise les genres et bouleverse le monde de la musique classique ! Combinant avec un talent unique des éléments jazz, pop et classiques, cette formation originaire de Bratislava offre une vision musicale inédite et rafraîchissante que plébiscitent les scènes du monde entier.

durée : 45′

Billetterie

Ouverture de la billetterie le samedi 16 décembre 2023 au Théâtre Simone Veil à Saint-Nazaire de 14h à 18h (sur rdv à prendre sur le site www.letheatre-saintnazaire.fr à partir du 12 décembre).

Puis du mardi au vendredi de 13h à 18h et samedi de 14h à 18h.

Fermeture du 23 décembre au 8 janvier inclus.

Billetterie en ligne à partir du samedi 16 décembre à 14h sur letheatre-saintnazaire.fr

Atlantia Palais des congrès et des festivals 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

