Les rendez-vous de La Baule présentent L'INSOLENCE DES MIRACLES Editions Plon Un sujet qui fascine autant les croyants de toutes confessions que les athées. Le meilleur moyen d'explorer ce qui nous dépasse n'est-il pas de réconcilier l'esprit critique et la faculté d'émerveillement ? Regarder le miracle en face, c'est réfléchir sur soi. C'est remettre en question nos limites. Et si nous étions tous capables d'accomplir des prodiges ? Le miracle se rit des lois communes, défie les autorités religieuses, provoque les sceptiques… Emile Zola, voulant démystifier le sanctuaire de Lourdes, choisit sur place deux tuberculeuses mourantes pour en faire les personnages de son roman et assiste, ébahi, à leur guérison instantanée. Le bouillonnant Padre Pio, suspendu par le Vatican pour imposture mystique, donne la vue à une enfant née sans pupilles Une héroïne de la Résistance porte secours à un navire bombardé alors même que la Gestapo la torture dans une prison parisienne. Une hostie se met à léviter en direct durant une messe télévisée ou prend la forme d'un muscle cardiaque en présence du futur pape François Quand tout cela survient, la raison est en droit de s'offusquer. D'autant que tous ces cas ont été authentifiés par des témoins, des scientifiques, des historiens, des instruments de contrôle. Mais relèvent-ils de l'intervention divine ou des capacités secrètes de l'être humain ? Didier van Cauwelaert nous offre, avec cet ouvrage hautement documenté à l'humour percutant, un formidable message d'espoir. Durée : 1h. Rencontre animée par Stéphane Hoffmann, suivie d'une séance de dédicace.

