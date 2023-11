Rendez-vous de La Baule Jean-Luc Barré Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule, 20 décembre 2023, La baule.

DE GAULLE UNE VIE

Éditions Grasset

Loin de tout esprit hagiographique, Jean-Luc Barré s’est attaché à saisir l’homme du 18 juin dans toute sa complexité. Il n’occulte rien de ses aspects les plus contestables. En privilégiant une approche critique et équilibrée, il bouscule bien des contrevérités ou idées toutes faites sur sa vision de l’Histoire, de la France, de l’Europe et du monde, sa conception de l’Etat, des institutions, de l’exercice du pouvoir, de l’action politique, sociale et économique, de ses choix diplomatiques. Il révèle ainsi un de Gaulle guidé très tôt et avant même son entrée dans l’histoire par une vision, des principes et des convictions qui expliquent la cohérence de sa politique et n’ont rien à voir avec le seul pragmatisme qu’on lui a prêté. Il montre ainsi comment le Général eut, dès les années 30, l’intuition de la fin du système colonial, comment il Inventa les institutions de la Cinquième république en 1941 ; en quoi il fut dès cette époque un européen conscient des limites du nationalisme ; et ce qui fit de lui, réputé́ de droite, un contempteur souvent féroce des valeurs bourgeoises et du monde de l’argent.

On trouvera aussi dans ce premier volume des éléments nouveaux sur la part déterminante que son apprentissage du théâtre a joué dans l’élaboration de son personnage et son sens de la communication ; sur la véritable tragédie personnelle que représenta pour lui sa longue période de captivité́ durant la Grande Guerre, tournant majeur de son existence qui marque la fin prématurée de ses rêves de soldat et la naissance de l’homme d’Etat ; sur sa conversion de monarchiste en républicain de raison; sur ses relations avec Pétain, la résistance et les communistes; son rôle dans l’assassinat de l’amiral Darlan ; son affrontement avec l’administration américaine; sa vision révolutionnaire d’un nouveau modèle de civilisation… Sa vie familiale, conjugale et sentimentale est ici traitée comme elle ne l’a jamais été auparavant, ainsi que ses relations avec les écrivains et intellectuels de son temps.

