Loire-Atlantique Soirée Explore Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule, 7 décembre 2023, La baule. Soirée Explore Jeudi 7 décembre, 19h30 Atlantia Palais des congrès et des festivals Une soirée organisée par les journalistes de la rédaction Ouest-France de La Baule : EXPLORE : À L’ASSAUT DE L’ATLANTIQUE, TOUJOURS PLUS VITE ! Le défi de la course au large raconté de l’intérieur. Après la transat Jacques-Vabre, Sébastien Rogues et son équipe, entourés d’invités, reviennent sur une année pleine de rebondissements. Au programme de la soirée, la diffusion du documentaire Regagner le large montrant, en avant-première, la construction du nouveau Trimaran Primonial, achevée quelques semaines seulement avant le départ de la course. Sébastien Rogues détaillera ce défi et expliquera comment, passé la déception, il rebondit en mettant le cap sur 2024. D’autres invités, skippers ou partenaires, reviendront aussi sur leurs projets et témoigneront de l’émulation en baie de La Baule. Gratuit, sur inscription obligatoire De 19h30 à 22h30 Atlantia Palais des congrès et des festivals 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-explore-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CONFRENCONTRE SPORT Détails Catégories d'Évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Atlantia Palais des congrès et des festivals Adresse 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule Ville La baule

