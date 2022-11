Elodie Poux « le syndrome du Papillon » Atlantia, palais des congrès et des festivals La baule Catégories d’évènement: La baule

Elodie Poux « le syndrome du Papillon »
Samedi 23 septembre 2023, 20h30
Atlantia, palais des congrès et des festivals

Élodie POUX » Le syndrome du papillon »

Comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste ? A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d'une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part…

Texte : Elodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna
Mise en scène : Florent Longépé
Musique : Oldelaf

2023-09-23T20:30:00+02:00

2023-09-24T06:30:00+02:00

