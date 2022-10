Rendez-vous de La Baule Michel Cymès Atlantia, palais des congrès et des festivals La baule Catégories d’évènement: La baule

Michel Cymès pour son livre : « Rien n'est impossible » Édition : Stock Médecin spécialiste, Michel Cymes a exercé dans un hôpital parisien. Animateur très populaire, il présente plusieurs émi…

pour son livre : « Rien n’est impossible »

Édition : Stock



Médecin spécialiste, Michel Cymes a exercé dans un hôpital parisien. Animateur très populaire, il présente plusieurs émissions médicales sur France Télévisions (dont les « Pouvoirs Extraordinaires du corps humain »). Il est l’auteur chez Stock de Hippocrate aux Enfers et de Vivez mieux et plus longtemps, qui s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires, ainsi que de Votre cerveau et Chers hypocondriaques (avec Patrice Romedenne).



« Ce livre est différent de tous mes autres livres.

J’y aborde un sujet dont je m’étais toujours efforcé de garder les détails secrets, un sujet que je ne comprendrai jamais à la perfection mais sur lequel j’ai beaucoup progressé, en l’épluchant, en le fouillant, en l’explorant, en le questionnant : mon vécu.



En le partageant avec vous, chers lecteurs, qui m’êtes fidèles depuis tant d’années, j’entends donner des clés qui vous permettront de déverrouiller certains aspects d’un autre vécu, le vôtre. Au nom du partage d’expériences, au nom de la transmission qui ouvre sur tant d’espaces de réflexion et de compréhension.



Une enfance modeste peut être fondatrice de bien des miracles si elle est heureuse. Vous allez découvrir que l’histoire familiale est capitale dans la construction et les choix de l’homme que je suis devenu. Vous allez constater que le cancer n’arrive pas qu’aux autres et qu’il importe de se faire dépister car on n’a pas toujours la « chance », comme moi, de le découvrir par hasard… Et vous verrez aussi que les polémiques pèsent peu au regard des amitiés et des rencontres inoubliables que réserve la vie. »



Sincère, émouvant, parfois drôle, mais jamais impudique, un livre inattendu, où celui qui reste le médecin préféré des Français parle pour la première fois des moment importants de sa vie. Avec des révélations qui toucheront un large public.



Entrée libre et gratuite.

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.lesrendezvousdelabaule.com

À l’issue de la rencontre, Michel Cymès signera ses livres.

