Le mardi 9 novembre 2021

de 20h30 à 22h

Persiennes d’Iran La rencontre inédite de cinq musiciennes, Aïda Nosrat (chant), Sogol Mirzaei (tar), Christine Zayed (qanun), Marie-Suzanne de Loye (viole de gambe) et Saghar Khadem (percussions), a donné naissance à un corpus de chansons iraniennes ré-arrangées, symbole de l’héritage de leurs trajectoires personnelles et riches de diversité : musique traditionnelle iranienne, arabe, flamenco, jazz et baroque. Le tar, le qanun, la voix, la viole de gambe et les percussions sont ici réunis pour faire résonner la poésie persane du 19ème siècle mais aussi des compositions inédites. Ouverture des portes 1h avant le concert. Accès dans les mesures sanitaires. Distribution; Aïda Nosrat : Voix Sogol Mirzaei : Tar Christine Zayed : Qanun Marie-Suzanne De Loye : Viole de Gambe Saghar Khadem : Percussions Concerts -> Musiques du Monde Saïd Assadi 32, rue Myrha Paris 75018

2021-11-09T20:30:00+01:00_2021-11-09T22:00:00+01:00

