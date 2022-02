Atine Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atine Le 360 Paris Music Factory, 26 février 2022, Paris. Atine

Le 360 Paris Music Factory, le samedi 26 février à 20:30

Atine « Persiennes d’Iran » DISTRIBUTION Aïda Nosrat : Voix Sogol Mirzaei : Tar Christine Zayed : Qanun Marie-Suzanne De Loye : Viole de Gambe Saghar Khadem : Percussions La rencontre inédite de cinq musiciennes, Aïda Nosrat (chant), Sogol Mirzaei (tar), Christine Zayed (qanun), Marie-Suzanne de Loye (viole de gambe) et Saghar Khadem (percussions), a donné naissance à un corpus de chansons iraniennes ré-arrangées, symbole de l’héritage de leurs trajectoires personnelles et riches de diversité : musique traditionnelle iranienne, arabe, flamenco, jazz et baroque. Le tar, le qanun, la voix, la viole de gambe et les percussions sont ici réunis pour faire résonner la poésie persane du 19ème siècle mais aussi des compositions inédites.

Sur réservation ou sur place

Atine au 360 Paris Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le 360 Paris Music Factory Adresse 32 Rue Myrha, 75018 Paris Ville Paris lieuville Le 360 Paris Music Factory Paris

Le 360 Paris Music Factory Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atine Le 360 Paris Music Factory 2022-02-26 was last modified: by Atine Le 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory 26 février 2022 Le 360 Paris Music Factory Paris Paris

Paris