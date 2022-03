ATHLETISME. Trail des Collines de Cadéraou – Figuerolles Grand Parc de Figuerolles Paul Lombard Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Grand Parc de Figuerolles Paul Lombard, le dimanche 10 avril à 08:30

A partir de 8h30 : Départ du Grand Parc de Figuerolles Paul Lombard (Côté Décathlon), 2 trails de 13 et 21 km et une marche nordique au travers de magnifiques paysages, le long de l’étang jusqu’à Saint Mitre les Remparts.

Inscription sur collinesdecadéraou-msathle.com

Martigues Sport Athlétisme organise cette compétition comprenant 2 trails et une marche nordique dans le Grand Parc de Figuerolles Paul Lombard. Grand Parc de Figuerolles Paul Lombard Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

2022-04-10T08:30:00 2022-04-10T12:00:00

