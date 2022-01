Athlétisme – Meeting Elite Indoor Nantes Métropole Stadium Métropolitain Pierre Quinon Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Le Nantes Métropole Athlétisme vous donne rendez-vous le samedi 29 janvier 2022 à partir de 13h, au Stadium Pierre-Quinon, pour la huitième édition du Meeting Elite Nantes Métropole Indoor. Evénement incontournable du calendrier sportif nantais, l’Indoor de Nantes réunit chaque année quelques grands athlètes français du premier sport olympique. Dans une ambiance festive, les spectateurs vont vibrer pendant plus de quatre heures au rythme de confrontations entre champions d’exception. Année de Championnats du Monde en salle à Belgrade (Serbie) du 18 au 20 mars 2022, plusieurs athlètes seront en recherche de minima et de performances en vue des grandes échéances nationales et internationales. Programme sur nmathle.fr/indoor-nantes Stadium Métropolitain Pierre Quinon adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Meeting Elite d’Athlétisme : Indoor de Nantes

