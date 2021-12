Paris AccorArena de Bercy île de France, Paris Athlétisme : Meeting de Paris Indoor 2022 AccorArena de Bercy Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 22 janvier 2022

de 21h00 à 23h00

Les stars mondiales de l’athlétisme feront leur retour à l’AccorArena de Bercy le samedi 22 janvier, dans le cadre du 5e Meeeting de Paris Indoor. Après une pause forcée liée à la crise sanitaire, le Meeting de Paris Indoor est de retour ! Le samedi 22 janvier, les meilleurs athlètes de la planète réinvestiront l’AccorArena de Bercy pour un show très attendu. Le programme des épreuves Perche hommes : un concours de perche qui devrait tutoyer les 6m, si ce n’est plus, puisque les Américains Chris Nilsen et KC Lightfoot ont déjà confirmé leur présence. Triple saut hommes : une des grandes spécialités françaises, où tenteront d’ailleurs de briller Benjamin Compaoré et Enzo Hodebar. 60m et 60m haies hommes et femmes : l’occasion de voir à l’œuvre Aurel Manga, finaliste olympique à Tokyo durant l’été 2021, mais aussi la relève emmenée par Just Kwaou-Mathey et Solène Ndama, puisqu’ils ont tous les trois coché cette date dans leur agenda. L’AccorArena et l’athlétisme : une longue histoire d’amour L’athlétisme s’est invité dans la mythique salle parisienne dès 1985, un an après son ouverture. Les meilleurs athlètes internationaux s’y étaient donné rendez-vous à l’occasion des Jeux Mondiaux, l’ancêtre des Championnats du Monde. Ils y reviennent en 1997 pour cette même compétition. Au niveau continental, les Championnats d’Europe en salle y ont été organisés à deux reprises : en 1994 et 2011, où les Bleus avaient brillé en ramenant 11 médailles sur chacune de ces éditions. Une enceinte synonyme de records du monde 4 records du monde y ont été battus, dont le dernier par Teddy Tamgho en 2011 avec un triple saut à 17m92, lors des Championnats d’Europe en salle. Lors des Championnats du monde 1997, trois records du monde y avaient été améliorés : le Danois Wilson Kipketer portait la meilleure marque mondiale à 1’42 »67 sur 800m, la perchiste américaine Stacy Draguila franchissait une barre à 4m40. Et l’équipe féminine de Russie s’emparait du record du monde du 4x400m, avec un chrono de 3’26 »84. AccorArena de Bercy 8 Bd de Bercy Paris 75012 Contact : Sport

