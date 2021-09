Thann Thann Haut-Rhin, Thann Athletics day : journée de l’athlétisme Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Athletics day : journée de l'athlétisme
2021-09-11 14:00:00 – 2021-09-11 16:00:00
Thann

Une occasion pour les enfants âgés de 6 à 11 ans de s'initier aux différentes pratiques sportives qui composent l'athlétisme !
+33 3 89 37 05 65

