ATHLETIC PROGRESSION LA BULLE CAFÉ, LILLE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 ▸ BILLETTERIE : 11€ concert debout ATHLETIC PROGRESSION Dark Smoke est la première sortie du groupe danois de jazz et hip hop Athletic Progression. 9 titres avec l’aide de Minna Forouzandeh, Isatta Sheriff et Blacc El. “Quand nous avons enregistré Dark Smoke à la fin de 2016, Athletic Progression était un quatuor mettant en vedette notre homme principal, Ole Koefoed Larsen, à la guitare. Notre composition et notre son de groupe ont changé depuis, mais reflétant notre passé commun dans le hip-hop, Dark Smoke est le début de notre histoire. , et une introduction appropriée à notre univers musical “. → Billetterie : Billets disponibles sur [https://agauchedelalune.tickandyou.com/lang/1463-athletic-progression.html](https://agauchedelalune.tickandyou.com/lang/1463-athletic-progression.html) et dans tous les points de vente officiels habituels → Informations PMR : 03 28 04 04 53 Les danois enfin en France ! maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

