Athlètes d'Olympie, athlètes d'aujourd'hui Vieux, 16 avril 2022

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux

2022-04-16 – 2022-12-30

Vieux Calvados Vieux

Cette exposition immersive propose de découvrir l’histoire des Jeux Olympiques de l’Antiquité et les liens avec nos jeux modernes.

Histoire des Jeux au travers les âges, vie et formation des athlètes, règles des différentes épreuves sportives… Des courses de chars au pentathlon antique en passant par les sports de combat, le parcours de l’exposition propose un voyage sportif dans le temps !

Entrez dans le gymnase et la palestre (lieux de l’entraînement), observez et manipulez l’équipement des athlètes.

Une fois dans le stade, assistez aux épreuves olympiques et découvrez les liens entre les disciplines antiques et modernes.

Des objets archéologiques mettront en lumière les différentes pratiques sportives de l’Antiquité.Jours et horaires d’ouverture de l’exposition

Période scolaire :Lundis, mardis, jeudis, vendredis : 9h-17hSamedi et dimanche : 10h-18hFermé le mercredi

Période de vacances scolaires (zone B) :Tous les jours de 10h à 18h

vieuxlaromaine@calvados.fr +33 2 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr/

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux

