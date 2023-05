Marché des gorges de la Rouvre et concert BREEL Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Marché des gorges de la Rouvre et concert BREEL, 14 juillet 2023, Athis-Val de Rouvre. Randonnée, atelier nature, marché local vivant et concerts. Ambiance garantie ! Une randonnée sur le sentier du granite est organisée à 14h30 (réservation obligatoire). Un atelier pelotes de réjection de chouette effraie est organisé à 17h30 à la Maison du Paysage (réservation obligatoire). Restauration / buvette sur place.

2023-07-14 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-14 22:00:00. .

BREEL Le Moulin de Bréel

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie



Hiking, nature workshop, live local market and concerts. Atmosphere guaranteed! A hike on the granite trail is organized at 2:30 pm (reservation required). A barn owl pellets workshop is organized at 5:30 pm at the Maison du Paysage (reservation required). Catering / refreshments on site Senderismo, taller de naturaleza, mercado local en vivo y conciertos. ¡Gran ambiente garantizado! A las 14.30 h se organiza una excursión por el sendero de granito (previa reserva). A las 17.30 h se organiza un taller de perdigones de lechuza común en la Maison du Paysage (previa reserva). Restauración in situ Wanderung, Naturworkshop, lebendiger lokaler Markt und Konzerte. Stimmung garantiert! Eine Wanderung auf dem Granitpfad wird um 14:30 Uhr organisiert (Reservierung erforderlich). Um 17:30 Uhr findet im Maison du Paysage ein Workshop über Schleiereulenknäuel statt (Reservierung erforderlich). Essen und Trinken vor Ort Mise à jour le 2023-05-14 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

